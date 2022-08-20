الملك هاري يروض "الذئاب"

انتزع فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا من ضيفه وولفرهامبتون (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "السبيرز" بالفضل في انتصاره لقائده المهاجم هاري كين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "توتنهام هوتسبير" بالعاصمة لندن.

وحقق توتنهام هوتسبير انتصاره الثاني في الموسم الجديد "للبريمير ليغ" تخللهما تعادل، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتصدر جدول الترتيب بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض وولفرهامبتون للهزيمة الثانية على التوالي تخللهما تعادل أيضا، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT