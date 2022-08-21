شاهد.. ليون إدواردز يطفئ الأنوار على عثمان بضربة ساحقة

فجر المقاتل البريطاني ليون إدواردز مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على النيجيري كامارو عثمان في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC 278" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وسيطر كامارو عثمان الملقب بـ"الكابوس النيجيري" على مجريات النزال الذي أقيم في مدينة سولت ليك سيتي عاصمة ولاية يوتا الأمريكية، ولكن ليون إدواردز فاجأ النيجيري بركلة قوية في الوجه أسقطه بالضربة القاضية في الجولة الثانية، لينتزع منه لقب بطل "UFC" للوزن الثقيل.

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وثأر ليون إدواردز (30 عاما) بذلك لهزيمته أمام المقاتل النيجيري بعد 7 سنوات، محققا انتصاره العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني كامارو عثمان (35 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 20 انتصارا أيضا.

المصدر: RT