رملا علي.. تدخل تاريخ الملاكمة على أرض السعودية (فيديو)

دخلت اللاجئة الصومالية، رملا علي، تاريخ الملاكمة خلال النزالات التي أقيمت بمدينة جدة السعودية، مساء أمس السبت، على هامش "نزال البحر الأحمر" التاريخي.

وحققت رملا علي، الصومالية البالغة من العمر 32 عاما، والتي تحمل الجنسية الإنجليزية أيضا، فوزا ساحقا على الملاكمة، كريستال غارسيا نوفا، من الدومينيكان، بالضربة القاضية خلال 65 ثانية فقط، من النزال الذي جمعهما ضمن منافسات فئة الوزن الخفيف.

AFP Giuseppe CACACE

وأصبحت رملا علي أول ملاكمة تتوج بنزال نسائي يقام على الأراضي السعودية، معززة سجلها الناصع خلال مسيرتها بالفوز في نزالها السابع من أصل 7 نزالات.

شاهد..

بتعليق نسائي سعودي.. انطلاق أول نزال نسائي عالمي في الملاكمة على أرض #السعودية، بين الصومالية/ البريطانية "راملا علي" ، ومنافستها من الدومنيكان " كريستال نوفا"، ضمن النزالات الثانوية المصاحبة لـ #نزال_البحر_الأحمر بـ #جدة. pic.twitter.com/2W5RFzpXH6 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 20, 2022

السعوديتان المتخصصتان في رياضة الملاكمة، "فاطمة النعيمي" و "نوف اليوسف"، علّقتا على أول نزال نسائي عالمي يقام في #السعودية.#نزال_البحر_الأحمرhttps://t.co/L8Wfkcl7sV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 20, 2022

وقالت رملا، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "سيكون أمرا رائعا لو خضت 10 جولات المرة المقبلة.. أتطلع للراحة، وقد شاركت في آخر نزالين، وأنا أعاني من كسر في المعصم وأصبع القدم".

وأضافت: "أنا بحاجة للراحة الآن.. كانت فرصة هائلة، ولم أستطع رفضها حتى في ظل الألم الذي كنت أشعر به".

وفرت عائلة رملا علي من الصومال، التي مزقتها الحرب أوائل التسعينيات من القرن الماضي، إلى إنجلترا، عندما كانت رملا في سن صغيرة.

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ومثلت رملا علي في البداية إنجلترا على المستوى الدولي في بطولات الهواة، فازت عام 2016 ببطولة بريطانيا العظمى للهواة، قبل أن تقرر حمل علم بلادها الأصلي الصومال في أولمبياد طوكيو 2020، لتصبح أول رياضي صومالي يشارك في الألعاب الأولمبية في لعبة الملاكمة.

واستضافت مدينة جدة "نزال البحر الأحمر" التاريخي مساء أمس السبت، والذي انتهى باحتفاظ الأوكراني، ألكسندر أوسيك، بلقب بطلة العالم للوزن الثقيل، إثر فوزه على متحديه البريطاني أنتوني جوشوا، وذلك في ثاني مواجهة بينهما.

المصدر: وكالات