 
مباشر

"زيزو" السعودي يدخل تاريخ الملاكمة.. فيديو

الرياضة

twitter/gsaksa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnco

دخل الملاكم السعودي دخل زياد المعيوف التاريخ كأول سعودي يفوز في نزال للملاكمة كمحترف، على حساب خصمه المكسيكي جوزيه ألاتور اليوم السبت، ضن مواجهات "نزال البحر الأحمر".

وتمكن المعيوف من الفوز على منافسه المكسيكي "Alatorre"  بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمدينة جدة، وذلك ضمن المواجهات قبل "نزال البحر الأحمر" الرئيسي، بين بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأوكراني، ألكسندر أوسيك، ومتحديه البريطاني أنتوني جوشوا.

وقال زياد المعيوف "زيزو" البالغ من العمر 22 عاما، بعد النزال: "يشرفني أن أكون هنا أمام شعبي، أمام هذا الحشد".

إقرأ المزيد
الأوكراني أوسيك بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل: المال لا يحفزني
الأوكراني أوسيك بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل: المال لا يحفزني

وتابع: "لقد مرت سنوات وسنوات من العمل الشاق لم يره الناس وراء الكواليس، لكن الأمر كله مجرد دقائق، وما هو أفضل من ذلك في بضع دقائق؟".

وأضاف زياد المعيوف: "أرغب بأن يرى كل العالم ماذا يمكن للأبطال في السعودية أن يفعلوا".

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا