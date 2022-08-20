"زيزو" السعودي يدخل تاريخ الملاكمة.. فيديو

دخل الملاكم السعودي دخل زياد المعيوف التاريخ كأول سعودي يفوز في نزال للملاكمة كمحترف، على حساب خصمه المكسيكي جوزيه ألاتور اليوم السبت، ضن مواجهات "نزال البحر الأحمر".

وتمكن المعيوف من الفوز على منافسه المكسيكي "Alatorre" بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمدينة جدة، وذلك ضمن المواجهات قبل "نزال البحر الأحمر" الرئيسي، بين بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأوكراني، ألكسندر أوسيك، ومتحديه البريطاني أنتوني جوشوا.

الملاكم السعودي #زياد_المعيوف ينتصر على خصمه المكسيكي "جوزيه ألاتور"، ضمن النزالات الثانوية المصاحبة لـ #نزال_البحر_الأحمر بـ #جدة. pic.twitter.com/pUTXGasO01 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 20, 2022

وقال زياد المعيوف "زيزو" البالغ من العمر 22 عاما، بعد النزال: "يشرفني أن أكون هنا أمام شعبي، أمام هذا الحشد".

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- الملاكم السعودي 🇸🇦 زياد المعيوف ينتصر بأول نزال له بمسيرته الاحترافية عن طريق الضربة القاضية بالجولة الأولى ضد 🇲🇽المكسيكي الفريدو الاتوري … #UsykJoshua2

pic.twitter.com/d3XOfCCyat — عبدالله | UFC (@HFC420) August 20, 2022

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وتابع: "لقد مرت سنوات وسنوات من العمل الشاق لم يره الناس وراء الكواليس، لكن الأمر كله مجرد دقائق، وما هو أفضل من ذلك في بضع دقائق؟".

وأضاف زياد المعيوف: "أرغب بأن يرى كل العالم ماذا يمكن للأبطال في السعودية أن يفعلوا".

المصدر: وسائل إعلام