شاهد.. السمرين يظهر بالعلمين الأردني والسعودي ويفوز بالفنية القاضية

فاز الملاكم الأردني بدر السمرين على الأذربيجاني فؤاد تارفيردي، في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، بمدينة جدة السعودية، ضن مواجهات "نزال البحر الأحمر".

وتمكن بدر السمرين من الفوز على منافسه الأذربيجاني بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي أقيم في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمدينة جدة، وذلك ضمن المواجهات الثانوية لـ"نزال البحر الأحمر" الرئيسي، بين بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأوكراني، ألكسندر أوسيك، ومتحديه البريطاني أنتوني جوشوا.

الأردني بدر السمرين بالضربة التقنية القاضية يتغلّب على خصمه ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم



🥳 تهانينا | ⁧#نزال_البحر_الأحمر⁩ 🥊 pic.twitter.com/gPgsjpeUnS — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 20, 2022

وظهر بدر السمرين على الحلبة مرتديا العلمين الأردني والسعودي لملاقاة خصمه الأذربيجاني.

الملاكم الأردني "بدر السمرين" يظهر على الحلبة مرتديا العلمين الأردني والسعودي لملاقاة خصمه الأذربيجاني "فؤاد تارفيردي" ضمن النزالات الثانوية المصاحبة لـ #نزال_البحر_الأحمر في #جدة. pic.twitter.com/QdUhBdo1zK — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 20, 2022

المصدر: "twitter/gsaksa"