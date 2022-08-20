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شاهد.. السمرين يظهر بالعلمين الأردني والسعودي ويفوز بالفنية القاضية

الرياضة

شاهد.. السمرين يظهر بالعلمين الأردني والسعودي ويفوز بالفنية القاضية
twitter/gsaksa
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فاز الملاكم الأردني بدر السمرين على الأذربيجاني فؤاد تارفيردي، في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، بمدينة جدة السعودية، ضن مواجهات "نزال البحر الأحمر".

وتمكن بدر السمرين من الفوز على منافسه الأذربيجاني بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي أقيم في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمدينة جدة، وذلك ضمن المواجهات الثانوية لـ"نزال البحر الأحمر" الرئيسي، بين بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأوكراني، ألكسندر أوسيك، ومتحديه البريطاني أنتوني جوشوا.

وظهر بدر السمرين على الحلبة مرتديا العلمين الأردني والسعودي لملاقاة خصمه الأذربيجاني.

المصدر: "twitter/gsaksa"

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