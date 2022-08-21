محمولا على الأكتاف وبـ"الزفة"..استقبال ملاكم لبناني رفض مواجهة إسرائيلي ووالده يشكر نصر الله (فيديو)

بعد انسحابه من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي، وصل المقاتل اللبناني، شربل أبو ضاهر، إلى بلاده حيث استقبل بحفاوة تكريما لموقفه هذا.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاستقبال الملاكم شربل أبو ضاهر بحفاوة، إذ حمل على الأكتاف على وقع "الزفة" والموسيقى، حاملا العلم اللبناني، كما حمل أحد المشاركين في الاستقبال العلم الفلسطيني.

استقبال شعبي لأبطال البعثة اللبنانية بلعبة فنون القتال الحرة المختلطة وعلى راسهم البطل شربل ابو ضاهر أمام مطار بيروت الدولي pic.twitter.com/P3h8UTa1kd — إذاعة النور (@alnourradio) August 21, 2022

هكذا اعلاميون من محور المقاومة استقبلوا البطل شربل ابوضاهر

شكرا بلال عبد الساتر " https://t.co/wIpmhHN6zwpic.twitter.com/KdB2Gu4RL4 — موقع Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon3) August 21, 2022

وأعرب والد الملاكم اللبناني عن افتخاره بما قام به نجله، كما شكر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، على الموقف الذي أعلنه، منوها بما قام به اللاعب اللبناني.

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المصدر: "المنار" + RT