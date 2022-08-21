أمريكا.. الروسي مدفيديف يفشل في بلوغ نهائي بطولة سنسيناتي

أخفق الروسي، دانييل مدفيديف، في التأهل إلى نهائي بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للماسترز (ATP 1000)، المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغة جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار.

وخروج مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة، على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، إثر هزيمته أمامه بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-3) و(3-6) في المباراة التي جرت بينهما فجر يوم الأحد، واستغرقت ساعتين و25 دقيقة.

وتعرض اللاعب الروسي المصنف أولا عالميا، للهزيمة الثالثة أمام اليوناني، في عاشر مواجهة بينهما حتى الآن.

وأصبح ستيفانوس تسيتسيباس بذلك اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام بواقع 65 فوزا، منها 19 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

ويبحث النجم اليوناني عن لقبه الثالث خلال هذا العام، بعد تتوجه بلقب بطولتي مونت كارلو الفرنسية ومايوركا الإسبانية، حتى الآن.

وضرب ستيفانوس تسيتسيباس (24 عاما) موعدا في نهائي البطولة، مع الكرواتي، بورنا تشوريتش، الذي تغلب بدوره على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4) في اللقاء بينهما مساء يوم السبت.

المصدر: RT