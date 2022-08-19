الروسية كوديرميتوفا تودع بطولة سنسيناتي الأمريكية

فشلت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في تخطي حاجز الدور الثالث لبطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للسيدات (1000 WTA) المقامة على الملاعب الصلبة، وتبلغ جوائزها نحو مليونين و527 ألف دولار.

وخسرت اللاعبة الروسية أمام الأسترالية، آيلا تومليانوفيتش، بمجموعة مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-7) (3-6) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الجمعة.

وضربت آيلا تومليانوفيتش بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة، مع التشيكية المخضرمة بيترا كفيتوفا، التي أطاحت بدورها بالتونسية أنس جابر، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(4-6) (6-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الخميس.

المصدر: RT