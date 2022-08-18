التونسية أنس جابر تودع بطولة سنسيناتي

خرجت التونسية أنس جابر من الدور الثالث لبطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للسيدات (1000 WTA)، المقامة على الملاعب الصلبة، وتبلغ جوائزها أكثر من مليونين و527 ألف دولار.

وجاء خروج اللاعبة التونسية المصنفة خامسة في البطولة، على يد التشيكية المخضرمة بيترا كفيتوفا، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(6-4) (0-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

وستكون بيترا كفيتوفا (32 عاما) في الدور ربع النهائي بانتظار الفائزة من المباراة التي ستجمع الأسترالية آيلا تومليانوفيتش والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في وقت لاحق.

المصدر: RT