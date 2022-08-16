طرد سيدة تحمل علم أوكرانيا من الملعب خلال مباراة للتنس في أمريكا (فيديو)

شهدت مباراة ضمن بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للسيدات (1000 WTA)، المقامة على الملاعب الصلبة وتبلغ جوائزها أكثر من مليونين و527 ألف دولار، طرد مشجعة رفعت علم أوكرانيا.

وحضرت سيدة محلية تدعى "لولا" مباراة جمعت بين اللاعبتين الروسيتين أناستاسيا بوتابوفا وآنا كالينسكايا، وهي ملفوفة بعلم أوكرانيا.

وأشارت إحدى اللاعبتين الروسيتين إلى وجود لفتة سياسية خلال المباراة، فنزلت الفرنسية مورجين لارا حكمة اللقاء من مكانها "البرج" واتجهت إلى المشجعة للتحدث معها.

ووفقا للصحفي الأمريكي بن روتنبرغ الذي شهد الواقعة، فقد قالت الحكمة الفرنسية للمشجعة إنه "ليس من الجيد" الجلوس مع مثل هذا العلم في مباراة بين لاعبتين روسيتين، لترد المشجعة بالقول: "لم أرتكب أي خطأ"، وبدأت بالحديث عن السياسة.

ولطالما لم تكن "لولا" تنوي المغادرة أو إخفاء العلم، فقد تدخل ضابط أمن للتعامل مع الفتاة، حيث طلب منها مغادرة الملعب، وهددها بالاتصال بالشرطة.

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وسرعان ما دافع متفرجون آخرون عن "لولا"، بالقول إنها لم تفعل شيئا سيئا، بل كانت جالسة ببساطة مع علمها، وبدأوا يتحدثون عن حرية التعبير، لكن رجل الأمن لم يتفاعل معهم، وذلك وفقا لروتنبرغ.

نتيجة لذلك، غادرت المشجعة الملعب، ولدى مغادرتها، توجه إليها أيضا رئيس إدارة أمن البطولة، الذي جاء بشرح بديل للوضع، حتى لا يتورط المنظمون في فضيحة سياسية. ووفقا للرجل، فإن العلم ببساطة كان كبيرا جدا.

وأوضح متحدث باسم بطولة سينسيناتي لوكالة "رويترز" لاحقا أنه وفقا لقانون البطولة، لا يسمح للجماهير بإحضار أعلام أو لافتات يزيد حجمها عن 18×18 بوصة.

أما المباراة فقد انتهت بفوز آنا كالينسكايا على أناستاسيا بوتابوفا، والتأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة.

المصدر: "sportbox.ru"