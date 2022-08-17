الروسي روبليف إلى ثالث أدوار بطولة سنسيناتي

اجتاز الروسي أندريه روبليف بصعوبة حاجز الدور الثاني لبطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للماسترز (ATP 1000) المقامة على الملاعب الصلبة، البالغة جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار.

ونجح روبليف في قلب تأخره بمجموعة إلى فوز على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(7-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و27 دقيقة.

وسيكون أندريه روبليف (24 عاما) في الدور الثالث بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع اللاعبين الأمريكي تايلور فريتز والأسترالي نيك كيريوس، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT