الروسية داريا كاساتكينا تودع بطولة سنسيناتي مبكرا

خرجت الروسية داريا كاساتكينا من الدور الأول لبطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للسيدات (1000 WTA)، المقامة على الملاعب الصلبة، وتبلغ جوائزها أكثر من مليونين و527 ألف دولار.

وجاء خروج اللاعبة الروسية المصنفة تاسعة في البطولة، على يد صاحية الأرض الأمريكية أماندا أنيسيموفا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (4-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما يوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و19 دقيقة.

وتعرضت داريا كاساتكينا (25 عاما) للخسارة في ثالث مباراة لها أمام منافستها الأمريكية حتى الآن.

بينما ستكون أماندا أنيسيموفا (20 عاما) في الدور الثاني بانتظار الفائزة من المباراة التي ستجمع الأمريكيتين صوفيا كينن وشلبي روجرز في وقت لاحق.

المصدر: RT