الروسي خاتشانوف يودع بطولة سنسيناتي مبكرا

خرج الروسي كارين خاتشانوف من الدور الأول لبطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للماسترز ذات الـ1000 نقطة المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغ جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار.

وجاء خروج كارين خاتشانوف على يد صاحب الأرض الأمريكي سيباستيان كوردا، إثر خسارته أمامها بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (4-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و25 دقيقة.

وسيكون سيباستيان كوردا (22 عاما) في الدور الثاني على موعد مع مواطنه فرانسيس تيافوي الذي تغلب بصعوبة على الإيطالي ماتيو بيرتيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(4-6) و(7-6).

المصدر: RT