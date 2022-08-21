مصر .. إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط (فيديو)

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، تحت عنوان "كابيتانو مصر"، والمقرر إذاعته خلال الفترة المقبلة على شاشة قناة "ON".

وعلى صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، نشرت قناة "ON" البرومو الرسمي للبرنامج، معلقة عليه بالقول: "خلي الحلم عليك وأول خطوة علينا..شارك دلوقتي في أكبر برنامج اكتشاف مواهب كرة قدم في الشرق الأوسط "كابيتانو مصر"..الملعب هو الحكم".

وفي التفاصيل، بين البرومو أن المسابقة ستكون في كل أرجاء مصر، لمنح الفرصة للموهوبين في كل المحافظات.

وشارك بالبرومو مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة"، في حين يقام هذا البرنامج تحت رعاية شركتي "استادات" و"بريزنتيشن"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

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المصدر: "الوطن"