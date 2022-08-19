"قدمه اليمنى وكأنها في إجازة".. كلوب يكشف أسرارا جديدة لمحمد صلاح

صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن النجم المصري محمد صلاح، بات محترفا بصورة كبيرة للغاية، ويحاول حقا تطوير نفسه ومهاراته بصورة استثنائية.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أعتقد أن صلاح في السابق وجد قدمه اليمنى وكأنها في إجازة، لا يستفيد منها كثيرا، لكنه دائما ما يتطور، ما فعله أمر جنوني حقا، لقد وصل هذا العام وقدمه اليمنى رائعة تقوم بكرات عرضية مذهلة".

وأضاف: "أعرف أن صلاح وصل إلينا قبل بضع سنوات، وعادة عندما يأتي لاعب من الخارج، يستخدم الجزء الداخلي من القدم لتدوير الكرة، ولكن فجأة كان لديه هذا التطور المذهل، لا أنسى هدفه في تشيلسي، كان رائعا جدا".

وأردف: "من الواضح أن صلاح بات محترفا بصورة كبيرة للغاية، ويحاول حقا تطوير نفسه ومهاراته بصورة استثنائية من وجهة نظري".

وأتم: "إنه مهاجم على أعلى مستوى بصورة كبيرة، والدليل الأرقام التي يمتلكها، وهذا ليس فقط من حيث التهديف ولكن من ناحية صناعة الأهداف أيضا".

ومنذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما ساهم صلاح في تتويج الفريق بـ7 ألقاب مختلفة، مسجلا 158 هدفا وصانعا لـ64 في 257 مباراة بكل البطولات.

المصدر: وكالات