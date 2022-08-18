بالفيديو.. زيارة مفاجئة لمحمد صلاح وزملائه لمنازل مشجعين لهم

قام لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح، بزيارة مفاجئة لمنازل مشجعين لمنحهم هدايا تذكارية.

ونشر حساب ليفربول الرسمي عبر موقع "تويتر" مقاطع فيديو للاعبي الفريق أثناء استعدادهم للتوجه إلى المشجعين في منازلهم.

It’s @StanChart#FansofFans day 🙌



Keep an eye out around the city as the lads distribute gifts to several surprise locations 👀 pic.twitter.com/qWDlNfqh3o — Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022

وظهر خلال مقاطع الفيديو كل من محمد صلاح، والكاميروني جويل ماتيب، والهولندي فيرجيل فان دايك واليوناني كوستاس تسيميكاس.

وارتدى اللاعبون أقنعة تحمل صورهم، ومن ثم طرقوا أبواب المشجعين الذين ظهر عليهم الذهول.

وظهر محمد صلاح وكوستاس تسيميكاس في مقطع فيديو، وقام اليوناني بطرق الباب وظهرت سيدة مسنة، وقال لها لاعب ليفربول إن هذا محمد صلاح، لتبدو السيدة في حالة ذهول، ومن ثم تقوم بالنداء على المتواجدين معها بمنزلها، ليتوجه النجم المصري لها.

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ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد يوم الاثنين المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بتعادل متتاليتين أمام كل من مضيفه فولهام (2-2) وضيفه كريستال بالاس (1-1).

في المقابل، مني مانشستر يونايتد بهزيمتين مدويتين أمام كل من ضيفه برايتون (1-2) ومضيفه برينتفورد (0-4).

المصدر: وكالات