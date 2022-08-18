تقدم الروسي مدفيديف في سنسيناتي الأمريكية وخروج مواطنه روبليف

واصل الروسي دانييل مدفيديف مشواره في لبطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للماسترز (ATP 1000) البالغة جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار، بينما خرج مواطنه أندريه روبليف.

وصعد دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي من البطولة على حساب الكندي، دينيس شابوفالوف، إثر فوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (7-5) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

في حين أخفق أندريه روبليف في اجتياز حاجز الدور الثالث، إثر خسارته أمام صاحب الأرض الأمريكي تايلور فريتز، بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(2-6) و(5-7) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس أيضا.

وسيكون لدى دانييل مدفيديف الثأر لخسارة مواطنه أندريه روبليف، من تايلور فريتز في المواجهة التي ستجمعهما من الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: RT