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بسبب مرض .. ناد سعودي يدخل موسوعة غينيس

الرياضة

بسبب مرض .. ناد سعودي يدخل موسوعة غينيس
twitter.com/Al_NahdahFC
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دخل نادي النهضة السعودي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تم منحه مؤخرا شهادة بذلك بسبب تنظيمه فاعلية بخصوص مرض التصلب المتعدد.

وقام نادي النهضة بتنظيم فاعلية لتشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية "أرفي"، وذلك على ملعب النادي في الدمام خلال شهر مايو الماضي.

وشهدت الفاعلية تشكيل أكبر مظلة تحمل شعار مرض "التصلب المتعدد"، داخل أرضية ملعب النهضة بالدمام، في حضور وفد من الجمعية.

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وقام المشاركون في هذه الفاعلية، برفع مظلات داخل أرضية ملعب النهضة، ليشكلوا شعار مرض التصلب المتعدد.

وقامت ريما العتيبي المديرة التنفيذية لجمعية "أرفي"، بتسليم شهادة موسوعة غينيس إلى طارق الحبيشي، رئيس نادي النهضة.

ويأتي ذلك ضمن إطار التوعية من مرض التصلب المتعدد، وذلك بمساعدة نادي النهضة الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي.

المصدر:goal.com

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