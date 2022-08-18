بسبب مرض .. ناد سعودي يدخل موسوعة غينيس

دخل نادي النهضة السعودي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تم منحه مؤخرا شهادة بذلك بسبب تنظيمه فاعلية بخصوص مرض التصلب المتعدد.

وقام نادي النهضة بتنظيم فاعلية لتشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية "أرفي"، وذلك على ملعب النادي في الدمام خلال شهر مايو الماضي.

وشهدت الفاعلية تشكيل أكبر مظلة تحمل شعار مرض "التصلب المتعدد"، داخل أرضية ملعب النهضة بالدمام، في حضور وفد من الجمعية.

فيديو :

من تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية (أرفى)والذي أقيم على ملعب نادي النهضة بالدمام ،واستقبال طارق الحبيشي رئيس النادي لوفد الجمعية وتسليمه شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية أثر تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد .@arfamspic.twitter.com/q1FTN9of50 — نادي النهضة السعودي (@Al_NahdahFC) August 15, 2022

إقرأ المزيد

وقام المشاركون في هذه الفاعلية، برفع مظلات داخل أرضية ملعب النهضة، ليشكلوا شعار مرض التصلب المتعدد.

وقامت ريما العتيبي المديرة التنفيذية لجمعية "أرفي"، بتسليم شهادة موسوعة غينيس إلى طارق الحبيشي، رئيس نادي النهضة.

ويأتي ذلك ضمن إطار التوعية من مرض التصلب المتعدد، وذلك بمساعدة نادي النهضة الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي.

المصدر:goal.com