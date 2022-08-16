السباح بالهادي: العبور القادم في محيط بارد وسينقل بكاميرات تلتقط أسماك القرش من حولي

أعلن السباح التونسي نجيب بالهادي اليوم الثلاثاء، أن التحدي القادم سيكون بعد عامين في أكثر المحيطات برودة، وسيتم نقله بكاميرات تصوير عالية الدقة.

وأكد بالهادي، في "تدوينة" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العبور سيكون في محيط تنزل فيه الحرارة ليلا تحت الخمس درجات، مشيرا إلى أنه ''سيتم نقل العبور مباشرة بكاميرات عالية الدقة تشتغل بالأشعة تحت الحمراء وتلتقط حتى أسماك القرش التي تحوم حوله ويتم استبدالها بأخرى تشتغل في ضوء النهار''، وفقا لقوله.

ولفت إلى بالهادي أنه سيتم أيضا نقل تقدمه في المحيط باستخدام نظام التموقع (GPS)، مؤكدا أن التدريبات قد بدأت منذ شهر حسب برنامج مضبوط، وفق تعبيره.

المصدر: "nessma.tv"