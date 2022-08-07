الروسي مدفيديف بطلا لدورة لوس كوبوس

أحرز الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أولا عالميا، لقب بطل دورة لوس كوبوس المكسيكية للتنس، التي أقيمت على الملاعب الصلبة، بعد فوزه على البريطاني كامرون نوري، المصنف ثالثا في الدورة.

وتمكن مدفيديف من الفوز على نوري بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-0) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و22 دقيقة فقط.

وحصد دانييل مدفيديف (26 عاما) اللقب الأول له منذ سبتمبر عام 2021، وبعد خسارته في 5 مباريات نهائية منذ أن فاز بالنسخة الماضية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، وهذا اللقب الرابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وواصل اللاعب الروسي عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو 6 أسابيع، وتحديدا منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الإسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروس نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويستعد مدفيديف إلى الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة، والتي توج بها العام الماضي، على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، منافسه على صدارة التصنيف العالمي.

وضمن اللاعب الروسي بقاءه في صدارة التصنيف العالمي، وهو المركز الذي سيخوض به غمار فلاشينغ ميدوز، المقررة في الفترة بين 29 أغسطس الحالي والحادي عشر من سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات