قبل لقاء كأس السوبر بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت.. قائمة أكثر الأندية حصدا للبطولات الأوروبية؟

يسعى ريال مدريد لإضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه، عندما يواجه فريق آينترخت فرانكفورت، يوم 10 أغسطس، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر حصدا للبطولات الأوروبية بواقع 20 لقبا، 14 منها في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقبين في كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حاليا"، و4 ألقاب في كأس السوبر.

ويتقاسم ميلان وبرشلونة الوصافة برصيد 14 لقبا لكل منهما.

وفي ما يلي قائمة الأندية الأكثر حصدا للبطولات الأوروبية:

- ريال مدريد: 20 لقبا

دوري أبطال أوروبا (14)

كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حاليا" (2)

كأس السوبر (4).

- ميلان الإيطالي: 14 ألقاب

دوري أبطال أوروبا (7)

كأس الكؤوس (2)

كأس السوبر (5).

- برشلونة الإسباني: 14 لقبا

دوري أبطال أوروبا (5)

كأس الكؤوس (4)

كأس السوبر (5).

- ليفربول الإنجليزي: 13 لقبا

دوري أبطال أوروبا (6)

كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حاليا" (3)

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كأس السوبر الأوروبي (4).

- بايرن ميونخ الألماني: 9 ألقاب

دوري أبطال أوروبا (6)

الدوري الأوروبي (1)

كأس السوبر (1)

كأس الكؤوس (1).

- يوفنتوس 8 ألقاب

دوري أبطال أوروبا (2)

الدوري الأوروبي (3)

كأس السوبر (1)

كأس الكؤوس (1).

- أياكس أمستردام الهولندي: 8 ألقاب

دوري أبطال أوروبا (4)

الدوري الأوروبي (1)

كأس الكؤوس (1)

كأس السوبر (2).

- تشيلسي الإنجليزي: 8 ألقاب

دوري أبطال أوروبا (2)

الدوري الأوروبي (2)

كأس الكؤوس (2)

كأس السوبر (2).

وستبدأ عجلة البطولات القارية الأوروبية بالدوران، بإقامة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل الدوري الأوروبي، يوم 10 أغسطس، ملعب "هلسنكي الأولمبي" بفنلندا.

المصدر: وكالات