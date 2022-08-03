"UEFA" يكشف عن الطاقم التحكيمي للسوبر الأوروبي.. ويطبق التسلل "شبه الآلي"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" اليوم الأربعاء، تعيين الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الأسبوع المقبل في فنلندا.

واختار "UEFA" حكم الساحة الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة مباراة السوبر الأوروبي التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، وسيساعده الثنائي ستيوارت بيرت وسيمون بينيت، بينما سيكون الليتواني دوناتاس رومشاس حكما رابعا.

⚽ Michael Oliver will take charge of next week's #SuperCup match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt in Helsinki.



The game will see a UEFA debut for Semi-Automated Offside Technology (SAOT), which will also be used as of the group stage in the upcoming #UCL season. — UEFA (@UEFA) August 3, 2022

وسيتولى البولندي توماس كوياتكوفسكي مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR"، وسيساعده مواطنه بارتوش فرانكوفسكي، وكذلك البرتغالي تياغو برونو لوبيز.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تطبيق تقنية التسلل "شبه الآلي" - (SAOT) لأول مرة في مباراة كأس السوبر.

وأوضح أن هذه التقنية الجديدة ستستخدم اعتبارا من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وسيعمل النظام الجديد عن طريق كاميرات متخصصة قادرة على تتبع 29 نقطة مختلفة في جسم كل لاعب لتحديد التسلل من عدمه.

المصدر: وكالات