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"لا ركوع" بعد الآن في الدوري الإنكليزي

الرياضة

AFP
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سيتوقف لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز عن الركوع قبل كل مباراة في المسابقة المحلية، وفقا لموقع الدوري الإنجليزي.

وجاء ذلك بناء على قرار تم اتخاذه في اجتماع لقادة الأندية العشرين. 

ولن يركع لاعبو كرة القدم في المستقبل إلا قبل بعض المباريات المهمة للتأكيد على أهمية العمل وسط مخاوف متزايدة من أن المبادرة فقدت جاذبيتها.

وجاء في البيان: "لقد قررنا أن نختار لحظات مهمة خلال الموسم لنركع على ركبنا ونبرز وحدتنا ضد جميع أشكال العنصرية. وبقيامنا بذلك، نواصل إظهار التضامن من أجل قضية مشتركة".

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وتابع البيان: "وما زلنا ملتزمين بشدة للقضاء على التحيز العنصري وبناء المجتمع الشامل مع الاحترام وتكافؤ الفرص للجميع".

وكان لاعبو الفرق في الدوري الإنجليزي يقومون بالركوع على ركبتيهم، قبل المباراة، كإشارة تضامنية ضد العنصرية.

وبدأت تلك الحركة في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي بالموسم قبل الماضي 2020-21، في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد شرطي أمريكي في مايو الماضي.

وستكون هذه الإيماءة مخصصة للعرض فقط لبعض المباريات مثل مباريات الجولتين الأولى والأخيرة من الموسم الجديد، ومباريات No Racism Tours في أكتوبر ومارس، ومباريات عطلة عيد الميلاد (بوكسينغ داي)، وكذلك قبل نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري.

ويبدأ الموسم الجديد للدوري الممتاز في 5 أغسطس وستكون المباراة الافتتاحية بين بين ناديي لندن أرسنال وكريستال بالاس.

المصدر: "ريا نوفستي" 

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