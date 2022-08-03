معلق UFC يستنكر الدعوات لإطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا

علق الممثل الأمريكي والمعلق على نزالات منظمة UFC جو روغان على دعوات لإعادة لاعبة كرة السلة بريتني غرينر، المعتقلة في روسيا، إلى الولايات المتحدة.

وفوجئ روغان بالدعوات الناشطة لموضوع تبادل محتمل بين غرينر المسجونة في موسكو ورجل الأعمال الروسي المسجون لدى واشنطن فيكتور بوت.

واحتج روغان، أثناء بث بودكاست الخاص به: "الناس تقول إن على روسيا أن تدع غرينير تذهب، لكن في بلدنا (الولايات المتحدة)، يسجن الكثيرون بسبب تعاطي الماريغوانا، ويبقون في السجون لسنوات، ما هو الاختلاف هنا؟!".

وأكد روغان أنه كان يؤيد إلغاء تجريم حيازة الماريغوانا، وأشار إلى أنه في الولايات المتحدة، تلقى عشرات الآلاف من الأشخاص أحكاما بالسجن لحيازتهم القنب.

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وتم احتجاز لاعبة فريق فينيكس ميركوري، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب غرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

وتواجه غرينير التي اعترفت بالتهم المنسوب إليها عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات.

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "جادا" لروسيا لإعادة غرينر وسجين آخر.

وكجزء من المنتخب الأمريكي، فازت غرينير بكأس العالم 2014 في تركيا، والألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، وكأس العالم 2018 في إسبانيا، والألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

قبل اعتقالها، لعبت مع فريق UMMC من مدينة يكاترينبرغ الروسية.

المصدر: "لينتا.رو"