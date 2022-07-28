الغرب يحول لاعبة أمريكية مدانة بتهريب المخدرات في روسيا إلى رمز "النضال من أجل الحرية"

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية وضع صورة للاعبة كرة السلة بريتني جرينير المعتقلة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، على غلافها قائلة إنها "تناضل من أجل الحرية".

وفقا للمجلة، تم اعتقال اللاعبة الأمريكية "ظلما".

في الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن جرينر "سحاقية مجاهرة تغلبت على الاضطهاد والكراهية والعزلة، وباتت مصدرا للإلهام للكثيرين وأظهرت كيف تعيش بصوت عال وبكل فخر".

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وتم احتجاز لاعبة فريق فينيكس ميركوري، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب جرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

وتواجه جرينير التي اعترفت بالتهم المنسوب إليها عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات.

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "جادا" لروسيا لإعادة جرينر وسجين آخر هو بول ويلان.

وكجزء من المنتخب الأمريكي، فازت جرينير بكأس العالم 2014 في تركيا، والألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، وكأس العالم 2018 في إسبانيا، والألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

قبل اعتقالها، لعبت مع فريق UMMC من مدينة يكاترينبرغ الروسية.

المصدر: RT