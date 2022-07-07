لاعبة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا تعترف بالذنب

اعترفت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينير، المعتقلة في روسيا، اليوم الخميس، بتهمة تهريب المخدرات المنسوبة إليها.

وقالت غرينير أمام محكمة منطقة خيمكي في ضاحية موسكو: "أرغب في الإقرار بالذنب"، مؤكدة أنه "لم يكن في نيتها انتهاك القانون الروسي"، وفقا لوكالة "ريا نوفوستي" نقلا عن المترجم.

وأضافت اللاعبة الأمريكية "كنت مستعجلة لدى توضيب الحقائب وانتهى الأمر بعبوات (السجائر الإلكترونية) في الحقيبة عن طريق الخطأ".

وحددت المحكمة الرابع عشر من يوليو القادم، موعدا للجلسة المقبلة.

وتم احتجاز بريتني غرينير في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب غرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

وكتبت غرينير رسالة إلى الرئيس جو بايدن، بخط اليد تم تسليمها إلى البيت الأبيض، الاثنين الماضي، يوم استقلال الولايات المتحدة، ناشدته فيها ألا ينسى قضيتها بعد أن أمضت شهورا في السجن بروسيا.

وطالبت بإطلاق سراحها وأعربت عن خوفها من عدم قدرتها على العودة إلى بلادها أبدا.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الثلاثاء أن الرئيس بايدن قرأ الرسالة دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة لمواطنته لاعبة كرة السلة بريتني غرينير الموقوفة في روسيا بتهمة مخدرات، ردا على طلبها له بالتدخل للإفراج عنها.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، تحدثا اليوم مع شيريل غرينير، زوجة بريتني غرينير. وأكد الرئيس لشيريل أنه يعمل على إطلاق سراح بريتني في أقرب وقت ممكن. كما كتب أيضا رسالة سترسل إلى بريتني غرينير اليوم".

وأضاف البيان: "الرئيس أصدر تعليماته لفريق الأمن القومي بالبقاء على اتصال دائم بشيريل وعائلة بريتني، وعائلات الأمريكيين الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج".

المصدر: وكالات