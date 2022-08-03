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سواريز يبدأ مشواره مع فريق بداياته بديلا وبخسارة (فيديو)

الرياضة

سواريز يبدأ مشواره مع فريق بداياته بديلا وبخسارة (فيديو)
AFP
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استهل المهاجم لويس سواريز مشواره مع فريقه بداياته ناسيونال عندما دخل بديلا دون أن يجنبه الخسارة أمام ضيفه أتلتيكو غوايانيينسي البرازيلي 0-1 في ذهاب ربع نهائي سود أميريكانا.

ودخل سواريز، البالغ من العمر 35 عاما، في الدقيقة 74 مكان فرانكو فاغونديس وكان وقتها فريقه متخلفا بهدف لويز فرناندو منذ الدقيقة 23.

وقوبل دخوله، بعد 17 عاما من ظهوره الأول بقميص ناسيونال الأبيض، بتصفيق لنحو 30 ألف متفرج في ملعب "غران باركي سنترال" في مونتيفيديو.

وخاض سواريز الذي لم يلعب منذ مايو الماضي عندما شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه السابق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، حصة تدريبية واحدة فقط مع ناسيونال الاثنين.

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ومع ذلك، قرر المدرب بابلو ريبيتو ضمه إلى تشكيلة الفريق لمباراتها في مسابقة كوبا سود أميريكانا، المرادفة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في القارة العجوز.

وحظي مهاجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، الأحد عندما وصل لتوه إلى الأوروغواي، بترحيب كبير خلال ظهوره القصير في ملعب غران باركي سنترال"، ملعب ناسيونال، حيث جاء للحديث إلى جماهيره.

ويعتبر سواريز أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأوروغوياني برصيد 65 هدفا. بدأ مسيرته في ناسيونال في عام 2005 عن عمر 18 عاما، قبل رحلة طويلة قادته إلى أياكس أمستردام الهولندي (111 هدفا في 159 مباراة) وليفربول في عام 2011 وبرشلونة في عام 2015.

المصدر: "أ ف ب"

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