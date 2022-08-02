الروسي عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة يصل القاهرة

استقبل المصري الدكتور عبد الأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف، وذلك لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

وتأتي زيارة عمر كريمليف إلى لقاهرة لحضور فعاليات البطولة العربية للملاكمة التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين يومي (1-7) أغسطس الجاري.

ورافق مساعد وزير الشباب والرياضة كل من الدكتور عبد العزيز غنيم سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية.

وأعرب عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عن سعادته لزيارة مصر وحضور منافسات البطولة العربية للملاكمة، وأنه لم يستطع رفض دعوة الاتحادين العربي والمصري، ويتمنى النجاح دائما للدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري اللعبة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في بداية مشوار البطولة أمام منتخب اليمن، ومن المقرر أن تنطلق اليوم منافسات البطولة.

ويواجه المصري أحمد عبد الحفيظ نظيره اليمني أحمد الخضري في وزن 60 كغم، بينما يلتقي البطل المصري أحمد محمد هيكل في مواجهة أيضا أمام اليمني إسماعيل زياد القاسم في وزن 63.5 كغم، ضمن فعاليات دور الثمانية.

ويشارك في البطولة 13 دولة عربية، وهي: مصر وسوريا والجزائر وتونس والمغرب والأردن وفلسطين والإمارات والسعودية والبحرين و قطر والعراق واليمن.

المصدر: وكالات