الدرع الخيرية.. رد فعل صلاح أثناء احتفال لاعبي ليفربول بفتح زجاجات الخمر (فيديو)

حرص المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، على الابتعاد عن احتفالات زملائه الصاخبة بزجاجات الخمر بلقب كأس الدرع الخيرية، عقب الفوز على مانشستر سيتي 3-1 اليوم السبت.

وخلال احتفالات اللاعبين عقب المباراة، ظهر صلاح وهو يبتعد قليلا من منصة التتويج بعد فتح بعض زملائه لزجاجات الخمر وسكب الخمر على بعضهم البعض.

وحاول لاعب خط وسط ليفربول، الغيني نابي كيتا، بدوره الابتعاد عن المنصة، حتى لا يصيبه شيء من الخمر المتطاير.

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ويعد الاحتفال بفتح زجاجات الخمر وسكب اللاعبين لها على بعضهم البعض من الأمور الشهيرة خلال احتفال اللاعبين الأوروبيين بتتويجهم بالألقاب.

المصدر: مواقع التواصل