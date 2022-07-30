ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويتوج بكأس الدرع الخيرية (فيديو)

توج نادي ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية بفوزه على مانشستر سيتي 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ليستر.

وأحرز الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، هدف ليفربول الأول، في الدقيقة 21 من تسديدة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، وعدل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

A debut goal for Julián Álvarez 💪#CommunityShieldpic.twitter.com/8AfSWHuSPr — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022

وقبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة أحرز النجم المصري محمد صلاح، الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما لمست الكرة يد مدافع مانشستر سيتي، روبين دياش.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز الوافد الجديد، داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من ضربة رأسية.

وحقق ليفربول بذلك لقب كأس الدرع الخيرية للمرة الـ16 في تاريخه، وهو ثالث أكثر فريق تتويجا بالمسابقة بعد مانشستر يونايتد (17 مرة) وأرسنال (15 مرة).

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها ليفربول بلقب المسابقة منذ العام 2006.

المصدر: وكالات