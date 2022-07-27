رسميا.. سواريز يعود إلى ناسيونال

وقع الهداف الأوروغوياني لويس سواريز، عقدا قصير الأمد مع فريق بداياته الكروية ناسيونال، قبل مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما أعلن رئيس النادي الأربعاء.

وكان ابن الـ35 عاما، ترك أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي وبحث دون جدوى عن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، ما جعله يعود إلى ناسيونال بعقد قصير تحضيرا لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.

وقال رئيس نادي ناسيونال، خوسيه فوينتيس لإذاعة "890" المحلية: "وقع سواريز عقدا لخمسة أشهر، لقد تم الأمر"، مضيفا أن سواريز يجب أن يصل إلى الأوروغواي نهاية هذا الأسبوع وقد يستهل مشواره الثلاثاء في كأس سودأميريكانا (الموازية ليوروبا ليغ في أوروبا) ضد أتلتيكو غوايانيينسي البرازيلي.

وكان الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي (68 هدفا في 132 مباراة دولية)، قد قال في مقطع فيديو أمس الثلاثاء "أولا، أود أن أشكركم (ناسيونال) على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي ولعائلتي في الأيام القليلة الماضية".

وأشار إلى أن ذلك جعل من المستحيل "رفض إمكانية العودة من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي".

وبدأ سواريز مسيرته في ناسيونال الذي منحه في 18 مايو 2005 بداياته مع الفريق الأول في عمر الثامنة عشرة.

وبعد موسم كامل مع الفريق الأول، انتقل إلى غرونينغن الهولندي وبعدها بعام فقط إلى منافسه المحلي العملاق أياكس أمستردام.

ولفت الأوروغوياني انتباه ليفربول الإنجليزي الذي ضمه عام 2011، وبعد ثلاثة مواسم ونصف في "أنفيلد" انتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو.

وفي كتالونيا، حصد سواريز النجاح حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015، قبل أن يتخلى عنه برشلونة عام 2020 ما جعل المهاجم الأوروغوياني ينضم إلى الخصم المحلي أتلتيكو مدريد الذي توج أيضا معه بلقب الدوري عام 2021.

والآن، سيعود سواريز إلى ناسيونال من أجل أن يخوض معه دوري الإياب "كلاوسورا" ضمن تحضيراته الشخصية لخوض نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

المصدر: وكالات