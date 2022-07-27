مؤنس دبور ينهي مسيرته مع المنتخب الإسرائيلي لدوافع سياسية وقومية

أعلن اللاعب العربي، مؤنس دبور، الثلاثاء، إنهاء مسيرته مع المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، عقب حملة تحريض شرسة ضده لانتقاده إسرائيل فيما يتعلق بالقدس، والمسجد الأقصى.

وكتب ابن مدينة الناصرة، على حسابه في "إنستغرام" منشورا بـ3 لغات، هي العربية والعبرية والإنجليزية، جاء فيه: "السلام عليكم ومرحبا للجميع، حبيت أخبركم عن قراري بإنهاء مسيرتي المهنية في صفوف المنتخب الإسرائيلي".

وتابع :"وبهذه الفرصة أشكر عائلتي وكل إنسان ساندني ودعمني في مشواري".

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وأفادت الإذاعة العبرية العامة أن مؤنس دبور، لاعب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، قدم استقالته من المنتخب على خلفية منشوراته على "فيسبوك"، وبسبب الهتافات العنصرية التي تهين العرب من جانب الجمهور الإسرائيلي.

ويعتبر دبور البالغ 30 عاما، أغلى لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو الهداف الثالث في الدوري الأوروبي، ويلعب في الدوري الألماني، كما سبق له اللعب في الدوري الإسباني.

وفي يونيو الماضي، تعرض اللاعب لإساءات على خلفية مشاركته منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة قبة الصخرة وعلق عليه بالآية القرآنية: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار"، وذلك احتجاجا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية واقتحامات الأقصى احتفالا بـ"يوم توحيد القدس"، ولاحقا رفض اللاعب دبور الاعتذار عن مشاركته تلك المنشورات، الأمر الذي انتهى اليوم بإعلانه استقالته من المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم.

المصدر: "ultra فلسطين"