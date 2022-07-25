بالفيديو..عداء جزائري يحتفل رافعا علم فلسطين في أمريكا

احتفل العداء الجزائري، جمال سجاتي، بحصده فضية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في مدينة يوجين الأمريكية، برفع علم فلسطين والطواف به داخل الملعب.

وقطع سجاتي، المتوج بذهبية السباق في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي استضافتها بلاده الشهر الماضي، مسافة السباق بزمن 1:44.14 دقيقة، خلف البطل الأولمبي الكيني، إيمانويل كورير، صاحب الذهبية بزمن 1:43.71 دقيقة، وأمام الكندي ماركو أروب صاحب البرونزية (1:44.28 د).

ألف مبرووووووك ميدالية فضية عالمية🥈

لبطلنا جمال سجاتي بعد خوضه نهائي سباق 800 م بالبطولة العالمية لالعاب القوى اوريغون 2022 بينما مولا سليمان ينهي السباق في المركز الخامس

تحية كبيرة للمعلق الأردني عثمان القريني🇯🇴ألف مبروكللجزائر 🇩🇿🇩🇿#الجزائرpic.twitter.com/2eBiG1dXbj — أحمد سكندر 🇩🇿 (@ahmedskndr85) July 24, 2022

وبعد فوزه حمل سجاتي علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري، وطاف بهما مضمار ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين الأمريكية، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من بعض الجماهير العربية والجزائرية التي كانت تتابع السباق.

فلسطين 🇵🇸 حاضرة في أفراح الجزائريين .. البطل #جمال_سجاتي يحتفل بالعلم الفلسطيني بعد تتويجه بقضية بطولة العالم لألعاب القوى pic.twitter.com/OeL65rjK9Y — El Capitano 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 (@spuerlilo) July 24, 2022

وتعتبر الميدالية الفضية لسجاتي في سباق 800 متر، هي الميدالية الثالثة للعرب في مونديال ألعاب القوى، بعد ذهبيتي القطري، معتز برشم، في منافسات الوثب العالي، والمغربي، سفيان البقالي، في سباق 3 آلاف متر موانع.

جدير بالذكر أن هذه الميدالية هي الحادية عشرة للجزائر في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم لألعاب القوى، حيث حصدت 6 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

المصدر: RT