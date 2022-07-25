رونالدو يعود إلى مانشستر

أفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاد اليوم الاثنين إلى مدينة مانشستر.

وقال رومانو نقلا عن صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية "عاد كريستيانو رونالدو أخيرا إلى مانشستر اليوم".

وأضاف أن المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، ينتظر لقاء رونالدو على أمل إقناعه بتغيير رأيه بشأن الرحيل عن "الشياطين الحمر" هذا الصيف.

Cristiano Ronaldo finally back in Manchester today as reported by @David_Ornstein - he will discuss with Man United. Erik ten Hag, waiting to meet with Cristiano as he wants to change his mind. 🚨🛩 #MUFC



J. Mendes, pushing to find a solution. Man Utd insist he's not for sale. pic.twitter.com/VsgbBUp1ts — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022

ولم يسافر رونالدو مطلع الشهر الحالي مع بعثة مانشستر يونايتد في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية بحسب ما ذكر يونايتد حينها.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة المهاجم البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية من أبرزها بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وجميعها رفضت تأكيد الاهتمام بالتعاقد معه لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات محدودة مع انتصاف فترة الانتقالات الصيفية.

المصدر: فابريزيو رومانو + RT