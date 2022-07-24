رئيس برشلونة: أنا مدين لميسي.. ولابد من عودته!

فتح رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الباب أمام عودة قائده السابق الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المهاجم الحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى فريقه من جديد.

ورحل ميسي عن برشلونة بسبب أزمة نادي برشلونة المالية خلال صيف 2021، بعد 21 عاما قضاها داخل قلعة "كامب نو"، جعلته أعظم لاعب وهداف في تاريخ النادي الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" العالمية: "أنا أؤمن وأتمنى أن علاقة ليونيل ميسي مع برشلونة لم تتوقف بعد، ولابد من عودته، وأعتقد أنها مسؤوليتنا أن نؤكد أن هذا الفصل ما زال مفتوحا ولم يغلق".

وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى برشلونة في وقت سابق هذا الصيف، بسبب الأزمات التي عانى منها في موسمه الأول مع الفريق الفرنسي، وتسجيله 11 هدفا فقط في كافة البطولات كأقل سجل تهديفي في مشواره الكروي.

وشدد رئيس نادي برشلونة على أن "هناك لحظة يجب فيها القيام بشيء ما، ويجب أن تكون النهاية بين برشلونة وميسي أروع مما كانت عليه"، في إشارة لرحيله الموسم الماضي بسبب أزمات النادي.

وعن علاقة برشلونة بميسي تحدث لابورتا: "هل أشعر أني مدين لميسي؟ نعم. أولا أنا فعلت ما يتوجب على رئيس برشلونة القيام به، ولكن كوني رئيسا للبارسا وعلى المستوى الشخصي فأنا أيضا مدين له".

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) قاد برشلونة لتحقيق العديد من البطولات على مدار مشواره في كامب نو، أبرزها 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا و10 ألقاب من الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات