برشلونة يهزم ريال مدريد في "الكلاسيكو الأمريكي" بتسديدة "صاروخية موجهة" بقدم مهاجمه الجديد.. فيديو

فاز فريق برشلونة على ريال مدريد (1-0) في لقاء الـ"كلاسيكو" الودي بكرة القدم، الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد (2022-2023).

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره على غريمه التقليدي الفريق الملكي، لمهاجمه الجديد البرازيلي رافينيا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب " كشمان فيلد - Cashman Field" في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

🔥 @FCBarcelona strikes first in El Clásico!



Raphinha with an incredible strike 💪🇧🇷 pic.twitter.com/GjXQA6n0y5 — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 24, 2022

وانضم رافينيا، البالغ من العمر 25 عاما، إلى صفوف نادي برشلونة قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف برشلونة عن تفاصيل العقد، إلا أن الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، كشف عن قيمة الصفقة، إذ بلغت بشكل إجمالي 67 مليون يورو، وستكون لمدة 5 مواسم، حتى عام 2027.

وحقق برشلونة الفوز في ثاني "كلاسيكو" ضد ريال مدريد على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الأول عام 2017، الذي انتهى لصالح "البلوغرانا" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: RT