الروسية بوتابوفا تبلغ المربع الذهبي لبطولة هامبورغ

واصلت الروسية أناستاسيا بوتابوفا مشوارها بنجاح في بطولة هامبورغ الألمانية المفتوحة للتنس للسيدات (WTA 250)، المقامة على الملاعب الترابية، وتبلغ جوائزها أكثر من 200 ألف يورو.

وصعدت اللاعبة الروسية الدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزها على التشيكية باربورا كريتشكوفا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

وستواجه أناستاسيا بوتابوفا (21 عاما) في الدور قبل النهائي اللاعبة الإستونية أنيت كونتافيت، التي بلغت الدور ذاته على حساب الألمانية أندريا بيتكوفيتش.

المصدر: RT