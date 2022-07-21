"ريا نوفوستي": الروسي خاشانوف يتعرض للسرقة في بطولة هامبورغ

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، أن اللاعب الروسي كارين خاتشانوف تعرض للسرقة خلال مشاركته في بطولة هامبورغ الألمانية للتنس، التي تبلغ جوائزها أكثر من مليون و700 ألف يورو.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مصدر قوله: "تعرضت غرفة كارين (في الفندق الألماني) للسرقة من قبل اللصوص، وسحبوا كل شيء من الخزنة. وأجهزة الأمن الألمانية تتخذ الآن الإجراءات لتحديد هوية اللصوص".

واستهل اللاعب الروسي مشواره في بطولة هامبورغ "ATP 500"، بفوز صعب على صاحب الأرض الألماني، يان لينارد شتروف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و (6-3) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، واستغرقت ساعتين و15 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه كارين خاتشانوف في الدور ربع النهائي الإيطالي فابيو فونيني، الذي تغلب بدوره على السلوفيني أليز بيديني، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، وبالنتيجة ذاتها: (3-6) و (6-3) و(7-6).

المصدر: "russian.rt.com"