الروسي روبليف يودع هامبورغ مبكرا

شهد الدور الثاني لبطولة هامبورغ الألمانية للتنس المقامة على الملاعب الترابية، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و700 ألف يورو، مفاجأة من العيار الثقيل بخروج الروسي أندريه روبليف.

وجاء خروج روبليف المصنف الثاني في البطولة، على يد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، إثر خسارته المفاجئة أمامه، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (4-6) و(2-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و32 دقيقة.

وضرب فرانسيسكو سيروندولو موعدا في الدور ربع النهائي مع الروسي الآخر أسلان كاراتسيف المصنف 37 عالميا، الذي تغلب بدوره على الكولومبي دانييل إيلاهي غالان ريفيروز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و (6-3) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT