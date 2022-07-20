الروسية بوتابوفا تواصل مشوارها في هامبورغ

تأهلت الروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة هامبورغ الألمانية المفتوحة للتنس للسيدات (WTA 250)، المقامة على الملاعب الترابية، وتبلغ جوائزها أكثر من 200 ألف يورو.

وتمكنت اللاعبة الروسية من تجاوز عقبة منافستها الأرجنتينية ماريا لورديس كارلي، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و25 دقيقة.

وضربت أناستاسيا بوتابوفا (21 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي مع التشيكية باربورا كريتشكوفا، التي تغلبت بدورها على البولندية ماغدلينا فرش بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة: (6-3) و(6-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: RT