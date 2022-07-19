الروسي كاراتسيف إلى ثاني أدوار هامبورغ

نجح الروسي أصلان كاراتسيف بسهولة في اجتياز حاجز الدور الأول لبطولة هامبورغ الألمانية للتنس، المقامة على الملاعب الترابية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و700 ألف يورو.

واجتاز كاراتسيف عقبة منافسه الجورجي نيكولوس باسيلاشفيلي، إثر فوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (6-4) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة.

وسيكون أسلان كاراتسيف المصنف 37 عالميا، في الدور الثاني بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع الأرجنتيني فيدريكو كوريا والكولومبي دانييل إيلاهي غالان ريفيروز، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT