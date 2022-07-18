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الروسية بوتابوفا تبلغ ثاني أدوار هامبورغ

الرياضة

الروسية بوتابوفا تبلغ ثاني أدوار هامبورغ
Legion-Media
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صعدت الروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور الثاني من بطولة هامبورغ الألمانية المفتوحة للتنس للسيدات (WTA 250)، التي تقام على الملاعب الترابية، وتبلغ جوائزها أكثر من 200 ألف يورو.

وجاء تأهل اللاعبة الروسية على حساب مواطنتها فارفارا غراتشيوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و33 دقيقة.

وستكون أناستاسيا بوتابوفا (21 عاما) في الدور الثاني بانتظار الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الأرجنتينية ماريا لورديس كارلي والألمانية يفا ليز.

في حين أخفقت الروسيتان داريا كاستاكينا وآنا كالينسكايا في اجتياز حاجز الدور الأول إثر خسارتهما أمام كل من التشيكية كاترينا سينياكوفا والبولندية ماغدلينا فرش على الترتيب.

المصدر: RT 

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