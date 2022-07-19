المقاتل الروسي مينييف يتحدى مواطنه فاغابوف

دعا الروسي فلاديمير مينييف، حامل حزام بطل "AMC Fight Nights" لفنون القتال المختلطة (MMA) لوزن 84 كغ، مواطنه فاغاب فاغابوف بطل وزن 93 كغ، لخوض نزال على الحزامين.

وجاءت دعوة مينييف ردا على تصريحات فاغابوف، الذي قالها فيها بأن مواطنه يخوض فقط المواجهات المغرية من الناحية المادية.

وقال مينيف في مقطع فيه انتشر على منصات التواصل الاجتماعي: "فاغاب، أنا لم أتحدث معك عن المال على وجه التحديد. أنا بطل في فئة وزن 84 كغم ، وأنت بطل في وزن 93 كغم. فإذا كنت مستعدا، فسنلتقي بالضبط في المنتصف في وزن 88.5 كغم. المنافسة على حزامين، هيا".

يذكر أن فلاديمير مينييف (32 عاما) احتفظ بلقب بطل "AMC Fight Nights"، على حساب مواطنه ماغوميد إسماعيلوف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي جمعهما يوم 16 أكتوبر 2021، ضمن بطولة "AMC Fight Nights 105".

بينما فاز فاغاب فاغابوف على متحديه الإيراني حسن اليوسفي بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي جمعهما في اليوم ذاته، ليحتفظ بلقب بطل "AMC Fight Nights" للوزن الخفيف الثقيل.

المصدر: "sport.ru"