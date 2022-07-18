الروسي مسلم ساليخوف يسقط بالفنية القاضية أمام مقاتل صيني.. فيديو

خسر الروسي مسلم ساليخوف أمام متحديه الصيني لي جينجليانج في النزال الرئيسي الذي جمعهما يوم الأحد، في أمريكا، ضمن بطولة "UFC on ABC" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

سيطر مسلم ساليخوف على مجريات الجولة الأولى، قبل أن ينال التعب منه في الثانية، الأمر الذي استغله المقاتل الصيني فوجه ضربة قوية بيمناه أسقط المقاتل الروسي على أرض الحلبة وانهال عليه بالضربات قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال، الذي أقيم على ملعب "UBS Arena" في منطقة إلمونت بولاية نيويورك الأمريكية، معلنا فوز لي جينجليانج بالضربة الفنية القاضية.

ومني مسلم ساليخوف (38 عاما) بذلك بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا.

في المقابل، حقق لي جينجليانج (34 عاما) انتصاره التاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم.

المصدر: "russian.rt.com"