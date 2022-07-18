المقاتل الأمريكي مات شنيل يخنق الصيني سو مدرجي في مواجهة دموية .. فيديو

حقق المقاتل الأمريكي مات شنيل فوزا مثيرا على منافسه الصيني سو مدرجي، في النزال الذي جمعهما فجر يوم الأحد، ضمن دورة "UFC on ABC" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن مات شنيل من إجبار المقاتل الصيني على الاستسلام بحركة الخنق في نزال مثير "دموي" أقيم على ملعب "UBS Arena" في منطقة إلمونت بولاية نيويورك الأمريكية.

[#UFCLongIsland 🚨] Su Mudaerji n’était plus de ce monde pendant un moment..



😳pic.twitter.com/YIouwmqlo2 — MMA TIME (@MMA__TIME) July 16, 2022

twitter/MMA__TIME

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وحقق مات شنيل (32 عاما) بذلك انتصاره السادس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

في المقابل، مني سو مدرجي (26 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا.

المصدر: RT