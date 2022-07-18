بالفيديو.. مقاتل يحضر "خروفا" إلى الاستوديو للسخرية من خصمه!

سخر المقاتل فاديم فاديميتش من خصمه إسرابيل رمضانوف داخل استوديو أحد البرامج التلفزيونية الروسية من خلال تقديمه خروفا له على الهواء.

واشتعل الخلاف بين لاعبي الفنون القتالية MMA، عندما خرج فاديميتش من الاسوتديو خلال بث حلقة من أحد البرامج الجماهيرية الكوميدية، قبل أن يعود حاملا خروفا.

ووضع فاديميتش الخروف الذي وضع على رأسه طرحة بيضاء، أمام رمضانوف وسط ضحكات الجمهور الحاضر، الأمر الذي أثار غضب إسرابيل.

وعلى الفور حاول رمضانوف الملقب "بالأسطوري مراد" توجيه صفعة قوية لفاديميتش، الذي نجح في البداية في تفادي الضربة، قبل أن تتطور الأمور بين الاثنين.

وسارع رجال الأمن المتواجدون في الأستوديو إلى التدخل وفض الشجار، بينما شوهد أحد الحاضرين وهو يخرج الخروف من المكان.

ونشر رمضانوف مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وعلق عليه متحديا: "هو التالي؟ سأحطمه".

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ويحظى رمضانوف بمتابعة 129 ألف معجب عبر حسابه على "إنستغرام"، وسبق له المشاركة في بطولة الألعاب القتالية في ألمانيا.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أنه من غير الواضح إذا ما كان رمضانوف سيواجه فاديميك ضمن فعاليات بطولة Our Business التي ستقام في روسيا.

المصدر: mirror