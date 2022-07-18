المقاتلة البرازيلية ليموس تخنق "بشراسة الأمريكية واتيرسون .. فيديو

ألحقت البرازيلية أماندا ليموس هزيمة ساحقة بالأمريكية ميشيل واتيرسون في النزال الذي جمعهما فجر يوم الأحد، ضمن دورة "UFC on ABC" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأجبرت أماندا ليموس المقاتلة الأمريكية على الاستسلام بحركة الخنق في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم على ملعب "UBS Arena" في منطقة إلمونت بولاية نيويورك الأمريكية.

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وحقق أماندا ليموس (35 عاما) بذلك انتصارها الثاني عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين وتعادل واحد.

في المقابل، منيت ميشيل واتيرسون (36 عاما) بالهزيمة العاشرة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا.

المصدر: RT