اليد الطولى "الذهبية" في إفريقيا لمصر

توج المنتخب المصري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد على حساب منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي"، بفوزه عليه في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الاثنين.

وتفوق منتخب "الفراعنة" الرأس الأخضر بفارق كبير وصل إلى 12 هدفا، بواقع (37-25) هدفا.

وحصل منتخب مصر بذلك على الميداليات الذهبية للمرة الثانية على التوالي في البطولة، والثمنة في تاريخه، بينما فجر منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كبيرة بحصوله على الميداليات الفضية.

وأحرز منتخب المغرب برونزية البطولة، بعد فوزه على نظيره التونسي (28-24 هدفا) في مباراة تحديد المركز الثالث، في وقت سابق من اليوم الاثنين أيضا.

وتأهل منتخبا من مصر والرأس الأخضر إضافة إلى المغرب وتونس والجزائر، إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي ستقام في بولندا والسويد، خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.

وسيلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في مونديال اليد، إلى جانب كل من كرواتيا، وأمريكا والمغرب.

بينما أوقعت القرعة منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الثالثة، التي تضم ايضا منتخبات كل من السويد، البرازيل، والأوروغواي.

وسيلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة السابعة في مونديال اليد، إلى جانب كل من بطل إفريقيا، كرواتيا، وأمريكا.

في حين وقع المنتخب التونسي في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كلا من الدنمارك، بلجيكا والبحرين.

أما منتخب الجزائر خامس القارة الإفريقية، فسيلعب في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من ألمانيا، قطر، وصربيا.

المصدر: RT