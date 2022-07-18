المغرب يتوج ببرونزية أمم إفريقيا لكرة اليد على حساب تونس

أحرز منتخب المغرب برونزية بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة حاليا مصر، بعد فوزه على نظيره التونسي (28-24 هدفا) في مباراة تحديد المركز الثالث، التي جمعتهما اليوم الاثنين.

تقدم المغرب في الشوط الأول بفارق هدفين في الشوط الأول (14-12) وضاعف النتيجة في الشوط الثاني، ليفوز بفارق 4 أهداف بواقع (28-24).

وتأهل منتخبا المغرب وتونس إضافة إلى كل من مصر والرأس الأخضر والجزائر، إلى بطولة العالم لكرة اليد، التي ستقام في بولندا والسويد، خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.

وسيلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة السابعة في مونديال اليد، إلى جانب كل من بطل إفريقيا، كرواتيا، وأمريكا.

بينما سيكون المنتخب التونسي في المجموعة الثامنة ضمن البطولة، إلى جانب كل من الدنمارك، بلجيكا والبحرين

وسيجمع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا منتخبي مصر والرأس الأخضر في وقت لاحق من مساء اليوم.

المصدر: RT