السيسي يهنئ منتخب مصر بهذه الكلمات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة إلى منتخب "الفراعنة" لكرة اليد عقب تتويجه بلقب بطل الأمم الإفريقية، بفوزه على منتخب الرأس الأخضر (37-25) أمس الاثنين، بمصر.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عبر موقع "فيسبوك" نص رسالة السيسي لمنتخب مصر، قائلا: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه... أود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات، حتى أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم في اللعبة".

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وانفرد منتخب مصر بوصافة الأكثر فوزا بالبطولة على مدار تاريخها بواقع 8 ألقاب، تاركا الجزائر في المركز الثالث برصيد 7 بطولات، وخلف منتخب تونس حامل الرقم القياسي بـ10 ألقاب.

المصدر: وكالات